矽谷銀行破產衝擊逐漸顯現 美國14家公司披露存款金額

美國 Roku、Circle、Roblox 等 14 家公司均披露在矽谷銀行（SVB）的存款金額，顯示矽谷銀行破產衝擊逐漸顯現，目前已有上百家創投與投資公司簽署支持矽谷銀行的聲明，呼籲監管機關出手限制這起事件的衝擊。

美國加密貨幣公司 Circle 上周五（10 日）表示，在矽谷銀行有 33 億美元曝險部位，且嘗試提款，但領不出來。

串流媒體巨頭 Roku 提交給美國證券交易委員會的文件也顯示，截至上周五，該公司現金和約當現金約 19 億美元，其中大約 4.87 億美元存在矽谷銀行。Roku 並說，存在矽谷銀行的存款大多未投保，不確定是否能領回存款。

眼見矽谷銀行破產愈演愈烈，目前已有上百家創投與投資公司簽署支持矽谷銀行的聲明，呼籲政府出手限制這起事件的衝擊，避險科技業出現「浩劫級事件」。

據《彭博》報導，知情人士透露，截至美西時間上周六下午，紅杉資本（Sequoia Capital）等約 125 家創投公司已簽署這份聲明。這份聲明由創投公司 General Catalyst 發起，簽署人在上周五首次發布，聲稱過去兩天發生的事情令人感到很失望，也令人擔憂，並表示如果矽谷銀行被另一家實體收購，他們會鼓勵投資組合公司恢復與矽谷銀行業務往來。

對此美國白宮表示，矽谷銀行倒閉後，總統拜登上周六與加州州長 Gavin Newsom 談到了此事。白宮說，雙方提及矽谷銀行，並討論解決問題的方法，但白宮未提出更多細節。

美國監管機關上周五接管全美第 16 大銀行矽谷銀行，為 2008 年金融海嘯以來美國最大銀行倒閉案。矽谷銀行是全美第 16 大銀行，也是頗獲美國新創公司青睞的銀行。