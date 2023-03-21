一夜崩盤 多次熔斷 股價腰斬 下一家破產的美國銀行？

瑞士信貸股價周一（20 日）收盤暴跌近 53%，股價不到 1 美元，而第一共和銀行（First Republic Bank）(FRC-US) 盤中多次熔斷，收盤驟跌逾 47%，市場擔憂其為下一家破產的美國銀行，顯示雖然瑞銀收購瑞士信貸已塵埃落定，但投資人對美國銀行業危機的擔憂仍進一步發酵。

瑞士信貸周一股價大幅走低，不足 1 美元，收盤重挫 52.98%，報 0.94 美元，創歷史新低，最新總市值為 37.2 億美元。

評級接連被降級的第一共和銀行，周一股價同樣暴跌，並在盤中多次觸發熔斷。該銀行收盤暴跌 47.11%，報 12.18 美元，股價改寫歷史新低，最新總市值為 20.5 億美元。3 月 9 日以來的八個交易日，該股累計狂跌近 90%。

儘管由 11 家美國大型銀行組成的集團已向第一共和國銀行注入 300 億美元流動性，但標準普爾認為，這可能無法解決這家銀行的流動性問題。業界人士擔憂，第一共和銀行恐怕會淪為下一家破產的美國銀行。

據《華爾街日報》報導，知情人士透露，摩根大通執行長戴蒙制定了一套援助第一共和的新方案，計劃把上述大型銀行存進該銀行的 300 億美元部分或全部變成資本注入，但這項消息似乎依然無法提振市場信心。

資料顯示，第一共和銀行是美國第 14 大銀行。截至去年年底，該銀行擁有約 2,130 億美元資產。

由史丹佛大學等大學數名經濟學家在聯合撰寫的一篇文章指出，美國仍有 186 家銀行面臨倒閉命運，即使只有一半存戶提取存款，這些銀行仍很可能會倒閉。

經濟學家表示，美國聯準會（Fed）的激進升息行動，侵蝕證券等銀行資產價值的保護屏障。近期銀行資產價值下降，極大地增加美國銀行體系的脆弱性，而這些銀行出現擠兌潮，也會對存戶構成潛在風險。