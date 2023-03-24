日本2月核心CPI年增3.1% 13個月來首度放緩

就在新任日本央行 (日銀) 總裁即將上任前，日本官方公布 2 月通膨率為 13 個月來首度放緩，因政府的經濟補貼政策開始發揮效用。

日本總務省周五 (24 日) 發布報告，2 月不含新鮮食品的核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.1%，符合經濟學家預期，且較 1 月的 4.2% 大幅放緩，主要和電費、都市瓦斯費下滑有關。

在公布官方通膨數據之前，另一領先指標東京 2 月 CPI 也較前一個月顯著回落。

物價增幅放緩反映出岸田政府的經濟刺激計畫所產生的效果。為了減輕民眾的物價負擔，日本政府去年 10 月宣布規模高達 71.6 兆日元的「綜合經濟對策」，其中很關鍵的一部分包含為家庭電價提供 20% 的折扣，這項折扣從 2 月開始納入計算。

儘管如此，不含新鮮食品和能源的官方「核心核心 CPI」(core-core CPI) 年增 3.5%，高於 1 月的 3.2%，顯示通膨壓力仍大。

事實上，日本物價壓力已經蔓延到能源以外的板塊，而且有可能持續下去。研調機構 Teikoku Databank 的一份報告顯示，3 月約有 3400 種食品價格上漲，是去年同期的兩倍，包含進口小麥在內的 4900 種食品價格，預估也會在 4 月漲價。

為了紓緩物價壓力，日本政府周三 (22 日) 敲定超過 2 兆日元的物價應對方案，包含為液化石油氣提供價格補貼，以及向低收入家庭發放現金等。

現任日銀總裁黑田東彥此前一再表示，隨著燃料和原物料成本上漲情況緩解，通膨將在今年稍晚回落到央行設立的 2% 目標下方，也有部分央行決策官員認為，在物價和薪資增幅擴大的情況下，通膨可能會超出原先預期。

市場普遍預估，待植田和男接任日銀總裁後，他將逐步取消殖利率曲線控管政策。