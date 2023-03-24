日本持續寬鬆 上周外國投資者購買日債數量創紀錄新高

在日本央行 (BOJ) 維持超寬鬆政策之下，外國投資者上周購買日本政府債券的數量創下紀錄。在美國矽谷銀行和瑞士信貸相繼陷入困境後，投資者擔心可能爆發銀行業危機，因此買入債券避險。

日本財務省的數據顯示，截至 3 月 18 日當周，外國投資者淨買入價值 4.096 兆日元 (314.4 億美元) 的 1 年期以上日本政府債券，這是自 2005 年開始公布數據以來最多。

日本央行在 3 月 10 日的貨幣政策會議上維持超低利率，並沒有改變其有爭議的債券殖利率控制政策，不過，一些人期待隨著通膨加劇，日本央行可能調整政策。

在日本央行做出決定後，日本公債殖利率開始大幅下跌，並隨著銀行業危機推動資金轉向避險債券，而擴大跌幅。

日本基準 10 年期日本公債殖利率在日本央行政策會議之前徘徊在 0.5%，位於日本央行政策區間的頂端，但在 3 月 14 日跌至 0.240% 的低點。

日本央行總裁黑田東彥的第二個五年任期，將於 4 月 8 日結束。隨著通膨率超過日本央行的目標，即將上任的總裁植田和男面臨著逐步調整政策的挑戰。

Tokai Tokyo Securities 策略師 Kazuhiko Sano 表示，創紀錄的日本公債購買量，凸顯了投資者對政策變化的押注。「他們需要急於回購日本公債，來彌補空頭部位。」

與此同時，日本交易所的數據顯示，外國人從日本股市淨撤出 2.38 兆日元，創下至少自 2018 年以來的最大單周淨拋售紀錄。