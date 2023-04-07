三星估上季營業利益驟減96% 宣布將減產記憶體

三星電子周五 (7 日) 公布初步財報，因全球半導體需求急劇惡化，上季營業利益預估將暴跌 96%，創 2009 年金融危機以來最低水平，面對低迷的市場需求，三星也選擇捨棄原有策略，宣布將進行減產。

截至 3 月的三個月，三星營業利益暴跌 90% 以上，至 6000 億韓元 (約 4.5 億美元)， 遠遜於分析師平均預估的 1.45 兆韓元，銷售額估降至 63 兆韓元。該公司將在本月稍晚公布含淨利與部門業績在內的完整財報。

三星發布聲明稱：「經濟情勢和客戶採購放緩，導致記憶體需求急劇下滑，許多客戶基於財務因素繼續調整庫存。」為此，三星表示正將記憶體產量降至有意義的水平，尤其是那些庫存充沛的產品。

相較以往，三星這次發出的減產信號異常強烈，該公司曾表示會做出小幅調整，例如暫停整修生產線，但不會全面減產。

宣布減產消息後，三星 (005930-KR) 股價在韓股早盤交易揚升 3.5%，競爭對手 SK 海力士 (000660-KR) 也漲約 5%，投資人樂見減產計畫幫助兩家公司掌握定價權。

身處在經濟衰退風險中，對智慧手機、個人電腦 (PC) 等消費性電子產品的需求自然較為低迷，且連帶拖累記憶體價格下挫，即使已重新開放經濟，中國市場似乎也沒有如外界預期般快速復甦。

繼上季下跌約 20%、去年第四季驟減至少 30% 後，元大證券分析師 Baik Gilhyun 預估本季 DRAM 價格將下跌約 10%。

儘管如此，美光此前公布財報時曾表示，客戶庫存狀況正在好轉，供需平衡料將逐步改善，SK 海力士也認為，以減產來應對跌價壓力的策略應會在下半年奏效，這有助於支撐記憶體價格，但兩家公司強調，復甦腳步將取決於同業在減產方面所付出的努力。