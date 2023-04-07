盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至78.7元，漲幅達7.22%

華城(1519-TW)07日09:22股價上漲5.3元，報78.7元，漲幅7.22%，成交16,779張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲4.71%，台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,727 張
- 外資買賣超：+651 張
- 投信買賣超：+630 張
- 自營商買賣超：+446 張
- 融資增減：+1,362 張
- 融券增減：-486 張
最新相關新聞
華城(1519-TW)07日09:22股價上漲5.3元，報78.7元，漲幅7.22%，成交16,779張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲4.71%，台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.22%
$12,922
原投組報酬率
+21.50%
$12,150
投組標的成分
40%
1760
20%
3046
20%
4746
10%
4968
10%