盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至83.5元，漲幅達7.05%

敦泰(3545-TW)07日09:30股價上漲5.5元，報83.5元，漲幅7.05%，成交4,869張。

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

近5日股價上漲0.65%，台灣加權指數下跌0.24%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+499 張
  • 外資買賣超：+717 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-218 張
  • 融資增減：+52 張
  • 融券增減：+684 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+36.42%

$13,642

原投組報酬率

+27.02%

$12,702

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    ﻿建碁

    3046

  • 20%

    台耀

    4746

  • 10%

    立積

    4968

  • 10%

    安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞