盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至83.5元，漲幅達7.05%

敦泰(3545-TW)07日09:30股價上漲5.5元，報83.5元，漲幅7.05%，成交4,869張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價上漲0.65%，台灣加權指數下跌0.24%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+499 張
- 外資買賣超：+717 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-218 張
- 融資增減：+52 張
- 融券增減：+684 張
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