盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.37%報81.8元，成交2,781張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.37%，07日09:22報81.8元，成交2,781張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價上漲0.65%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.24%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+499 張
- 外資買賣超：+717 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-218 張
- 融資增減：+52 張
- 融券增減：+684 張
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投組標的成分
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1760
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