中國經濟重啟 Nike受惠大於Adidas

中國廣泛經濟重啟，但中國消費者和西方消費者一樣，似乎仍習慣於疫情時期舒適的運動休閒穿著，Bernstein 分析師認為，相較 Adidas (ADDYY-US)，這趨勢對 Nike (NKE-US) 來說更有利，因為 Adidas 持續受困於庫存和品牌形象問題。

然而， Bernstein 指出，Adidas 和 Nike 在中國的成長均落後同業。

分析師 Melinda Hu 針對中國運動服飾零售商和分銷商進行研究，發現中國商場客流量已經回升至 2019 年水準的 90%。

Hu 寫道，自 2022 年 12 月下旬開始，運動服裝需求激增，預計 2023 年也會保持兩位數的成長率，因為經濟重啟後，大眾對體育活動、旅遊和時尚被壓抑的需求得到釋放。

在中國運動服裝類別上，Nike 今年在中國的銷售額趨勢略高於總體成長，今年迄今年化成長率約 15% 至 16%，Hu 預計今年餘下時間也會保持該水準的成長率。

他補充，消費者需求依然強勁，Nike 在頂級品牌中的庫存部位最少，且價位最高。

在經歷了艱難的 2022 年後，Nike 確實已整體重新站穩腳跟，其 12 月下旬公佈的樂觀財報證明了這一點。

相比之下，Adidas 今年迄今在中國的銷售額增長僅為 1%，Hu 預計全年成長率最高僅有個位數的中段。Hu 表示，在他觀察的公司中，Adidas 面臨的庫存挑戰最持久，但也有其他因素起作用。

Hu 經過通路調查發現，零售商和分銷商傾向認為 Adidas 的產品缺乏創新性和吸引力。

Hu 認為，在中國新疆棉事件後，Nike 強勁的品牌聲譽使其相較 Adidas 更成功重拾中國消費者青睞。

當然，Adidas 不僅在中國面臨問題。該公司預期今年 Yeezy 品牌產品將認列 7.5 億美元的運營虧損。

因 Kanye West 頻頻發表反猶太主義的仇恨言論，Adidas 去年 10 月宣布終止與 Kanye West 的合作關係，停止生產 Yeezy 品牌產品。

Adidas 本月稍早還削減股息。

然而，與中國品牌李寧和安踏體育相比，無論是 Nike 或 Adidas 今年迄今的銷售額成長率仍相形見絀。

Hu 指出，李寧今年迄今銷售總額年增 25%，經銷商預計今年整體銷售額將增長 20% 至 30%。安踏的增長率為 22%，但今年全年可能成長降溫為 15% 至 18%。此外，李寧和安踏今年也調漲了平均售價。