美股重點新聞摘要2023年04月07日

今日操盤前瞻

美股周五 (7 日) 因耶穌受難日，休市一天

美國 3 月非農就業、失業率

Fed 緊急貸款連三周下滑 銀行流動性需求再降溫

最近一周，美國銀行業再度減少從聯準會 (Fed) 兩項貸款機制取得的資金規模，顯示在上月爆發一系列銀行倒閉事件後，銀行流動性持續趨穩。閱讀全文...

IMF 總裁：今年全球經濟增速低於 3% 強勁復甦難以實現

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃周四（6 日）表示，預估 2023 年全球經濟成長將降至 3% 以下，並在未來五年保持在 3% 左右，表明下行風險增加。這是 IMF 自 1990 年代以來最低的中期經濟成長預期，遠低於過去 20 年 3.8% 的平均增速。閱讀全文...

高盛：Q1 美股財報可能創新冠疫情以來最差 僅 3 行業利潤率有望上升

美股第一季度財報即將出爐，華爾街大行高盛認為，美國上市公司的利潤將出現新冠疫情以來的最大幅度下降，可能僅有三個行業的利潤率上升。閱讀全文...

迎戰微軟新版 Bing Google 搜尋將加入 AI 聊天功能

華爾街日報 (WSJ) 周四 (6 日) 報導，Alphabet 兼 Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 受訪時透露，計劃把對話式人工智慧 (AI) 整合到自家搜尋引擎中，但未透露時間表或其他更詳細的計畫。閱讀全文...

推特把柴犬 LOGO 換回藍鳥 狗狗幣急挫 9%

推特本周一起把標誌從經典「藍鳥」換成「柴犬」迷因圖，帶動狗狗幣一度狂飆 30%，但短短幾天又換回原本的藍鳥圖案，導致狗狗幣周四 (6 日) 急跌 9%。閱讀全文...