〈紐約匯市〉投資人靜待非農報告 DXY微升 周線收黑

美元指數周四 (6 日) 小幅上漲，匯市在假期前夕交投較為清淡，在等待最新非農就業報告出爐前，投資人暫時按兵不動，思考這項關鍵就業數據可能如何影響聯準會 (Fed) 的政策。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.05%，至 101.90，周線貶 0.2%。

美股周五 (7 日) 適逢耶穌受難日，休市一天，部分歐洲國家下周一 (10 日) 也將休市。

美股休市之際，備受關注的非農就業報告仍將在周五揭曉，接受路透訪調的經濟學家預期，3 月非農新增就業將達 23.9 萬人，低於前一月的 31.1 萬。

包含 ISM 製造業、非製造業和 ADP 就業在內，本周美國公布一系列經濟數據均不如預期，釋出了經濟活動正在放緩的信號，周四公布的失業金數據，也為經濟放緩的說法提供進一步支持。

截至 4 月 1 日當周，美國初次請領失業金人數減少 1.8 萬人，至 22.8 萬人，但前一周數據修正後較原先公布的還要多 4.8 萬人。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「相較於年初表現相當不錯的勞動力市場，修正後的初領失業金數據展現了不同的景象，現在失業金申請人數持續增加，表明經濟活動更加趨緩，這稍微打擊了市場情緒，目前來說，軟著陸情境不是一個合理的預測。」

一連串低迷的經濟數據，令交易員削減對美國需要在多長時間內維持高利率的押注，且再度引發對經濟衰退的擔憂情緒。

不過，Sahota 認為經濟衰退可能對美元更有利，因為衰退的影響不會只侷限在美國，而是全球性的。

對風險較敏感的澳幣和紐幣一併走低，澳幣延續近期貶勢，下跌 0.7% 至 0.6672 美元，紐元終止連三升，重貶逾 1.1% 至 0.6244 美元。

歐元和英鎊走勢不一，歐元升逾 0.1% 至 1.092 美元，英鎊小貶 0.15% 至 1.2441 美元。

美元兌日元上漲 0.4% 至 131.78 日元，止步連三貶。

截至台灣時間周五 (7 日) 約 6:00 價格: