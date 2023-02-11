昔勸薩國別用比特幣 IMF改口：政府應變良好 風險未實現

國際貨幣基金 (IMF) 周五 (10 日) 在訪問中美洲國家後發表聲明，表示薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣之舉的風險「並未實現」，歸功於政府應變良好，但也強調加密貨幣的使用狀況仍需要透明度和關注度。

IMF 聲明指出：「鑑於加密市場的法律風險、財政脆弱性和投機性質，當局應重新考慮其擴大接觸比特幣的計畫。」

薩爾瓦多上個月支付 6 億美元債券金額後，迎來 IMF 工作人員的年度訪問，因投資者對其融資來源和財政政策感到擔憂。

薩爾瓦多在 2021 年 9 月使比特幣成為法定貨幣的舉動，實際上等於關閉了 IMF 借貸的大門。儘管 IMF 稱薩國因使用比特幣的程度有限，風險尚未顯現，但因比特幣在薩國具法定貨幣地位，且新立法改革鼓勵使用加密資產，例如加密貨幣化的債券，因此比特幣的使用程度可能增加，

薩國國會上個月通過一項國家和私人實體發行數位資產的法規。

薩國總統 Nayib Bukele 曾在推特上宣布，11 月中旬以前購入 2380 個比特幣的計畫，當時他稱財政部將每日購買一枚比特幣，誠然，迄今薩國政府將持有近 2470 枚比特幣，價值約 1.064 億美元。

按路透估計，該投資當前價值為 5220 萬美元，帳面損失超過 50%。(僅為媒體估計，薩國未正式公布購買、持有或存放比特幣的相關資訊)

IMF 強調，提高政府比特幣交易的透明度以及國有比特幣錢包 (Chivo) 的財務狀況仍是最基本的大事。

IMF 讚許薩國經濟全面恢復至新冠疫情大流行前的水準，「得益於政府有效應對健康危機。」IMF 估計薩國 2023 年實際 GDP 將增長 2.4%，高於歷史平均水準。

然而，IMF 仍對其經常帳逆差上升以及美國經濟衰退可能產生的溢出效應表示擔憂。