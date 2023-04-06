〈財報〉Levi Strauss上季營收超過預期 但高成本壓縮獲利率

Levi Strauss & Co (LEVI-US) 上季營收超過華爾街對這家牛仔服飾公司的預期，因對牛仔褲和非牛仔款式需求的需求仍具韌性。但由於宏觀經濟的不確定性導致該公司變得謹慎，維持其年度財測不變。

由於持續的成本壓力，這家舊金山服裝製造商的股價在周四 (6 日) 盤前交易下跌超過 4%；上季的獲利率也受到打擊。

即使產品價格多次調漲，Levi"s 仍無法保護其獲利率免受不斷上漲的運費、勞動力和原材料費用，以及揮之不去的供應鏈中斷的影響，而持續的俄烏戰爭使情況變得更糟。

Jane Hali and Associates 資深分析師拉米雷斯 (Jessica Ramirez) 說：「市場仍然不必然對謹慎的前景感到滿意。」

這家牛仔褲製造商試圖以更高的折扣和促銷來擺脫過多的庫存，從而壓縮了它的獲利率。瑞銀分析師指出，Levi"s 的促銷活動在 12 月上漲了 1500 個基點。

這導致第 1 季調整後毛利率為 55.8%，下降了 360 個基點。

截至 2 月 26 日的第 1 季，Levi"s 淨利從去年同期的 1.958 億美元或每股 48 美分降至 1.147 億美元或每股 29 美分。

然而，根據 Refinitiv 的數據，與分析師預期的 16.2 億美元相比，該公司上季的營收成長約 6%，達到 16.9 億美元。

在調整後的基礎上，Levi"s 每股獲利 34 美分，超過預期的 32 美分。