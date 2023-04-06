經濟利空也成股市利空 小摩高盛：經濟衰退在即

美國接連幾日經濟呈現的「壞消息」一反往日的慣例，反而成為市場的「壞消息」，避險情緒逐步升溫。

「壞消息就是壞消息」成了投資人當前的普遍共識。高盛、摩根大通接連提出警告，經濟衰退和硬著陸的預期開始在市場上展現，投資人們已開始準備上演經濟衰退劇本。

本周先後發布的經濟壞消息包括：

● 3 月 ADP 就業人數增加 14.5 萬，遠低於預期的 21 萬和前值 26 萬，同時工資成長放緩，凸顯出勞動市場需求出現降溫跡象。

● 3 月 ISM 服務業指數降至 3 個月新低 51.2，遜於預期的 54.6 和前值 55.1；新訂單、商業活動和就業的指標均下降，投入價格指數降至 2020 年 7 月來最低，代表通膨壓力放緩。

● 2 月貿易逆差 705 億美元，超過預期，為去年 10 月以來最大，可能拖累第 1 季 GDP 表現。亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 模型預計第 1 季經濟成長 1.5%，明顯低於 2 週前預測的 3.5%。

● 2 月 JOLTS 職位空缺數近 2 年首次跌破 1000 萬。

當經濟的「壞消息」不再是市場的「好消息」時，金融市場隨即作出回應。周三 (5 日) 美債、美元及黃金均上漲，3 個月與 10 年期美債殖利率曲線倒掛幅度徘徊歷史最深。現貨黃金一度升破 2030 美元，連漲 3 日並刷新 13 個月最高。科技股指跌 1%，周期性股票的漲幅低於防禦性股票 4.23%，為去年 8 月以來最大差距。

摩根大通市場分析師泰勒 (AndrewTyler) 在最新的報告中指出，勞動市場持續降溫，經濟衰退正在逼近，市場繼續保持風險厭惡的基調。

小摩另一位分析師艾德勒 (Ronald Adler) 解釋，最近幾天市場對經濟衰退的預期因 ISM 數據的降幅加劇，市場存在避險心理，「市場更偏好較大規模、更為防禦性的股票。相對於小型股指數，標普 500 指數仍然保持著穩定的表現。雖然納斯達克綜合指數和標普 500 指數的交易量下降 20%，但總體資金流向保持平衡。同時，更多投資人採取了放空策略。」

高盛分析師佛拉德 (John Flood) 也認為，隔夜市場呈現出對經濟衰退與硬著陸的預期，長時間以來首次出現糟糕的經濟數據對股票產生負面影響的情況。