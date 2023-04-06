機場壅塞、成本上升 美國航空業者用偏方：更大的客機

面對擁擠的機場、不斷上漲的成本、機師短缺和旅遊需求的復甦，美國航空公司越來越傾向採取相同的補救措施：改用更大的飛機以容納更多乘客。

根據航空數據公司 Cirium 的數據，去年美國 11 家最大的航空公司執飛的航班的國內航班平均座位數超過 153 個，高於 2017 年的平均近 141 個。雖然航班減少了 10.6%，但與 2019 年同月相比，4 月美國航空公司的國內航班班次增加了 0.6%。

大型飛機的趨勢是業內稱為「升級」的戰略之一，代表航空公司可以在每架航班銷售更多的座位，並且可以使用更少的飛機，造成這種飛機供不應求。雖然每架飛機搭載更多乘客會降低航空公司的單位成本，但也代表消費者的航班選擇會減少。

例如，聯合航空 (UAL-US) 表示，與 2019 年相比，其整個航線每次起飛的航班座位數增加了 20 個。

聯航紐瓦克自由國際機場樞紐機場營運副總裁考克斯 (Rodney Cox) 表示，該機場很難增加進出航班數量，因為它是美國最擁擠的機場之一，「我們繼續推展業務的方式就是增加航班。」

聯航上月宣布將採用寬體客機執飛約 3600 條國內航線。一位女發言人說，該公司還在春假期間投入其機隊中最大的機型 777，擁有 364 個座位，在主要樞紐和佛州奧蘭多之間飛行。

在新冠疫情初期，當國際航線因疫情和旅遊限制而受阻時，美國航空業者將最大的噴射客機重新分配給國內線。現在國際旅遊正在恢復，對這些飛機的競爭變得更加激烈。

而且，考克斯指出，航空公司可以升級的航班數量有限，尤其是其最大型的飛機，「並非每個登機門都是平等的。」「你不能在每個登機門都放一架寬體客機。」

在航空公司高管預計繁忙的春季和夏季將面臨機師、空中交通管制員和新機短缺，客機大型化的趨勢變得越來越重要。

考克斯說，在擁擠的紐瓦克保持運作順利進行是關鍵。如果飛機不能按時起飛，因為登機門數量有限，「它就變成一個停機場。」

航空公司和聯邦官員已同意削減航班，希望避免今年夏天在紐約和華盛頓特區的繁忙機場再次出現航班臨時取消和延誤的情況。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 上月表示，將允許航空公司削減紐約市機場和華盛頓雷根國家機場的航班，以避免航班中斷。

美國航空 (AAL-US) 表示，為回應 FAA 的航班時刻豁免，今年夏天將暫時減少從拉瓜迪亞機場和紐瓦克出發的部分航線班次。

該公司的女發言人指出，「我們正主動聯繫受影響的客戶，提供替代旅行安排。」。該航空公司計畫將減少的航班重新分配到達拉斯堡沃思國際機場、芝加哥奧黑爾和費城國際機場。

聯合航空和達美航空 (DAL-US) 還告訴 FAA 打算尋求豁免，以減少航班。

FAA 表示，它希望「航空公司採取行動，最大限度地減少對乘客的影響，包括採用更大的飛機以運送更多乘客，並確保乘客充分了解任何可能的中斷」。

不過，部分航空公司面臨無法改用大型飛機的挑戰。捷藍航空 (JBLU-US) 只擁有窄體客機。

捷藍航空 CEO 海斯 (Robin Hayes) 指出，「我們沒有能夠變成 150 座的 70 人座飛機。」「即使是這樣做的航空公司，也只是從其他地方搶座位。」