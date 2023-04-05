美國3月ADP私營就業人數新增14.5萬人 遠低於預期

薪資處理公司 ADP 周三 (5 日) 發布統計指出，3 月私營部門招聘放緩，讓美國經濟閃現走向急劇放緩或衰退的另一個潛在跡象。

本月企業就業人數僅新增 14.5 萬，低於 2 月上修後的 26.1 萬，也低於《道瓊》估計的 21 萬。

這使得第 1 季的平均每月招聘人數僅有 17.5 萬人，低於第 4 季的 21.6 萬人，並且比 2022 年第 1 季平均 39.7 萬人大幅減少。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「 3 月就業數據是顯示經濟正在放緩的幾個訊號之一。」「雇主正從一年來的強勁招聘和薪酬增加中縮手；在經歷 3 個月的平穩期後，已在緩慢下降。」

根據 ADP 公司的計算，3 月年薪成長率為 6.9%，低於 2 月的 7.2%。

就業成長幾乎在服務業和商品生產企業之間平分秋色，這是一種不尋常的現象。美國經濟絕大多數以服務業為導向，因此該行業通常會產生較強勁的就業成長。周三公布的數據顯示，服務業和商品生產商分別增加了 75000 人和 70000 人。

不過上個月金融活動減少了 51000 個工作崗位，專業和商業服務也減少了 46000 個。 製造業減少了 30000 個。

從好的方面來看，休閒和酒店業又新增 98000 名勞工，貿易運輸和公用事業增加 56000 人，建築業增加了 53000 人。 自然資源和採礦業也增加了 47000 人，而教育和醫療服務增加了 17000 人。

從規模角度來看，員工人數少於 50 人的小型企業新增 10.1 萬人最多，這與近幾個月小企業就業成長有限的情況形成鮮明對比。

ADP 報告是周五 (7 日) 勞工部非農就業報告的前哨。雖然 ADP 通常被視為更廣泛就業趨勢的指標，但這兩個數字可能存在很大差異。ADP 去年改變了統計方法，使得 2022 年平均每月就業數字比政府報告減少約 10 萬人。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計，周五的報告將顯示 3 月非農就業人數增加 23.8 萬人，失業率保持在 3.6%。