拜登關切人工智慧危險性 AI小型股齊跌

美國總統拜登周二 (4 日) 表示，不確定人工智慧 (AI) 是否會帶來危險，並強調科技公司有責任在產品公諸於世以前確保安全無虞，消息讓 AI 概念股全面走跌。

拜登會晤總統科技顧問委員會 (PCAST) 時表示，AI 能幫助因應疾病和氣候變遷，但如何因應社會、國家安全和經濟面臨的潛在風險也很重要。

他說：「在我看來，科技公司有責任確保他們的產品安全，才能公諸於世。」當被問到 AI 是否危險時，拜登說：「這仍有待觀察，可能是有危險的。」

在拜登會晤專家前，AI 概念股已經追隨美股大盤下滑。遭放空機構盯上的 C3.ai(AI-US) 重挫 26.3%，在此之前周一為止的四個交易日共已跌近 40%。泰國資安業者 Guardforce AI(GFAI-US) 暴跌 32.4%，數據分析公司 BigBear.ai(BBAI-US) 跌 14.4%，語音 AI 服務供應商 SoundHound AI(SOUN-US) 跌 12.5%。

美股三大指數周二收盤都挫跌超過 0.5%。

AI 逐漸成為各國政府討論的焦點。義大利日前開第一槍，成為第一個禁用 ChatGPT 的一方國家，德國、法國、愛爾蘭隱私監管機構也有意跟進，正和義大利當局聯繫，了解更多 ChatGPT 禁令的依據。

OpenAI 公司最近推出 GPT-4 升級版，用戶對自然語言對話技術、音樂創作及文件總結等能力給予高度好評，但科技倫理組織「人工智慧與數位政策中心」(CAIDP) 認為 GPT-4 已違反聯邦消費者保護法，因此向聯邦貿易委員會 (FTC) 提出申訴，阻止 OpenAI 所有新一代 AI 聊天機器人的商業部署。

拜登政府去年曾發表「權利法案」(Bill of Rights) 藍圖，宗旨是保障使用者權力，不因科技公司設計和開發 AI 系統而受到危害。