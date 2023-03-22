美公布晶片法案新規 台積電、三星中國業務估將受限

美國商務部週二 (21 日) 公布就 520 億美元晶片法案擬議的「護欄」規則，確保聯邦資金不會用於中國和俄羅斯等受到關切的國家，新限制將使台積電升級或擴建中國南京廠更具挑戰性。

商務部週二公布的「護欄」規則是為了限制領取美國補助的企業在受關注的國家投資擴大半導體製造，並且限制這些接受補助的企業與受到關切的外國實體進行聯合研究或技術許可工作。

新規則細節包括：禁止接受補助的企業在受關注國家的先進製程產量擴大超過 5%、禁止將成熟製程的產量擴大超過 10%，還有禁止提高 28 奈米產能的投資金額超過 10 萬美元。

這項提案將一些半導體歸類為對國家安全至關重要的產品，適用於包括用於量子運算、輻射密集環境和其他專業軍事能力的當前一代和成熟製程晶片。

預測全球晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US)、三星電子和英特爾 (INTC-US) 等企業未來在中國發展業務和提高產能將有所受限。

雷蒙多：擬議的新規則將有助於確保美國在未來幾十年內領先於對手 (圖片：AFP)

商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，「這些護欄規則將有助於確保美國在未來幾十年內領先於對手。」

商務部計劃在 6 月下旬開始受理晶片法案當中 390 億美元的半導體製造補助方案申請，該法案為建設晶片工廠設立為期 4 年的 25% 稅收抵免，估計規模達 240 億美元。

商務部將通過在出口管制和《晶片法案》國家安全護欄規則之間調整記憶體晶片禁令的技術門檻，設置比出口管制更嚴格的邏輯晶片門檻。