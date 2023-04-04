對美股信心急降 散戶買盤降至近兩年半低點

在經歷動盪的第 1 季後，美股恐將失去一股支撐力道，因為散戶投資人正在出逃。

根據金融數據公司 Vanda 的數據，近幾周美股散戶買盤急劇放緩，已跌至 2020 年 11 月以來新低。在截至 3 月 30 日的近 10 個交易日中，散戶股票淨買入金額約為 89 億美元，較 2 月 16 日同期的峰值 170 億美元幾近腰斬。

今年年初美股狂熱，因害怕錯過 (FOMO) 心態推動行情，資金大舉湧入去年遭受重創的股票，推動標普 500 指數一路攀升。Vanda 數據顯示，2 月散戶資金每日淨流入美股速度記錄以來新高，達 15.1 億美元。

Vanda 研究部資深副總裁伊亞基尼 (Marco Iachini) 表示：「散戶不再猛踩油門，這本來就無法持續，投資人信心已經開始動搖。」

事實上，根據美國散戶投資人協會 (AAII) 的最新調查，投資人信心在 3 月急轉直下。截至 3 月 29 日當周，看多美股未來 6 個月走勢的投資人比率為 22.5%，遠低於歷史平均值 37.5%；而同期看跌美股表現的投資人占比為 45.6%，遠高於歷史平均值 31.0%。

不只是散戶投資人，專業機構對美股熱情也大幅減弱。美國銀行 3 月全球基金經理人調查報告顯示，專業投資人對美股的配置比率已經降至 18 年來的最低點，減碼美股的投資人比率為 44%。

施羅德投資首席經濟師及策略師韋德 (Keith Wade) 在報告中寫道：「銀行業危機顯示緊縮政策正在發揮作用，預期經濟將加快放緩，並迫使 Fed 在今年稍後採取行動。我們的看法是，一旦落後效應在條件許可的情況下出現，通膨應可望受控。」

目前，市場對於 5 月 Fed 升息與否的意看法明顯分歧。最新芝商所 (CME) 利率觀察工具 FedWatch Tool) 數據顯示，Fed 下月按兵不動的機率為 40.8%，升息 25 個基點的機率為 59.2%。

展望後市，據 1928 年以來的歷史數據，標普 500 的 4 月平均漲幅為 1.4%，是一年中表現次佳單月，僅次於 7 月。不過上市公司的獲利增幅可能出現 2020 年第 2 季以來最大同比跌幅。

投資人未來幾周將迎來新一季財報季。金融數據公司 FactSet 於 3 月 31 日發布的數據顯示，由於銀行流動性危機加劇了經濟衰退擔憂，分析師對企業獲利前景看法悲觀，調降第 1 季標普 500 指數成份股的每股獲利中值預測值至 50.75 美元，降幅為 6.3%，高於過去 5 年平均值 2.8%。