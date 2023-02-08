人工智慧大戰白熱化 散戶資金紛紛湧入小型AI公司

近來 ChatGPT 的成功引起華爾街關注，隨著 Google 母公司 Alphabet、微軟等企業極力發展下一個成長引擎，散戶資金正在湧入開發人工智慧 (AI) 工具的小型公司。

萬達研究 (Vanda Research) 數據顯示，市值 30 億美元的 AI 軟體公司 C3.ai 周一 (6 日) 是富達 (Fidelity) 交易平台上最活躍的幾間公司之一，吸引規模達 3140 億美元的散戶資金流入，創下紀錄新高。

C3.ai(AI-US) 周二收跌 11.03% 至每股 24.53 美元，但該股今年迄今已漲約 140%。

在談到為何散戶將重點集中在小型公司時，Tuttle Capital Management 執行長 Matthew Tuttle 表示，這是因為與大公司相比，小公司 AI 業務的組成比重更大。

Tuttle 表示，他在大約一周前放空 C3.ai，但現在考慮轉向做多，因為這是市場的動能所在。

提供語音 AI 平台服務的 SoundHound AI(SOUN-US) 和泰國資安公司 Guardforce AI(GFAI-US)，今年股價已雙雙翻逾一倍，BigBear.ai(BBAI-US) 今年迄今已漲約九倍。

BigBear.ai 和 SoundHound AI 周二分別收跌 20.13% 和 10.67%，BigBear.ai 則跌 3.61%。

隨著越來越多公司爭相投入開發聊天機器人 (chatbot)，AI 類股表現水漲船高 (圖：路透)

為 ChatGPT 母公司 OpenAI 提供支持的微軟 (MSFT-US) 周二收漲 4.2%，這家科技巨頭稍早正式推出整合 ChatGPT 技術的新版搜尋引擎 Bing。除了微軟，Alphatbet 周一也宣布將推出名為「Bard」的聊天機器人服務，且未來還將利用更多 AI 工具，為自家的搜尋引擎挹注更多動力。

巴克萊銀行分析師 Raimo Lenschow 表示，與 OpenAI 的密切合作，加上 Microsoft Azure 在運算和數據方面的能力，使微軟在這場 AI 大賽中處於優勢地位。

eToro 分析師 Callie Cox 說，在瞄準 AI 公司之際，投資人必須考量到這些規模較小的公司正在和產業巨頭競爭，而後者具備規模、效率和資本優勢。

Alpine Macro 首席全球策略師 Chen Zhao 則說，市場試圖尋找能在未來十年帶領市場的下一件大事，也就是 AI。從本質上來看，這可能是投機性的，但每個人都認為這會是一件大事。