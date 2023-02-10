專家：散戶多頭情緒飆升 恐是反向操作訊號

根據美國散戶投資人協會 (AAII) 在週四 (9 日) 發布的調查數據，近期美股投資人情緒已經飆升至 2021 年 11 月以來的新高。有專家示警，當散戶多空情緒達到極限，通常會是可靠的反向操作的訊號。

報告中顯示，針對散戶對未來 6 個月股市會上漲或下跌的預期，有高達約 38% 的受訪者抱持樂觀態度，是該協會自 2021 年 12 月 30 日啟動調查以來的第二高紀錄。

同時，看跌的情緒大幅消退，過去一周看空美股的首訪者比例降至 25%，遠低於先前調查時的約為 35%。

報告中指出，每當散戶的多空情緒達到極限，通常會是可靠的反向操作訊號。舉例來說，極端高漲的樂觀情緒，通常會伴隨低於市場平均的報酬率，反之亦然。

另一個投資者情緒指標，CNN 恐懼貪婪指數，在前一個月僅有 48 點，代表「中立」的情緒，但是週四已經升至 73 點，呈現出「貪婪」的訊號。一週前更曾經達到 79 點的「極度貪婪」，也驗證了近期投資人情緒的高漲。

專家擔憂，投資人極端看漲的情緒，恐怕就是美股將從去年 10 月開始的反彈中，開始喪失動能的訊號。

摩根士丹利財富管理部門投資長 Lisa Shalett 日前警告，在企業獲利和經濟預期持續惡化情況下，股市出現反彈，產生威脅市場穩定的「巨大脫節」，美股恐怕已經偏離基本面。