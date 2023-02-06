Carvana股價暴漲200%！美國散戶狙擊空頭 華爾街又要敗了？

高盛 Prime 部門最新數據顯示，上周五（3 日）美國避險基金空頭回補規模為 2015 年 11 月以來最大，超越 2021 年 1 月散戶狂潮，其中被華爾街機構大舉做空的 Carvana(CVNA-US) ，今年來股價累漲逾 200%，顯露美國散戶正在「狙擊」華爾街空頭的跡象。

高盛報告並顯示，量化避險基金在 2 月 2 日當天虧損約 1.3%，為六個多月來最慘重的一天。在避險基金持續空頭回補下，美股軟體股大幅走高。

箇中緣由，是美國散戶正在瘋狂抄底美股科技股，尤其是被避險基金大肆放空的個股。

摩根大通的最新測算結果顯示，1 月下旬，來自散戶大軍的股票和 ETF 交易訂單，占市場總成交量的比率達到 23%，甚至高於 2021 年散戶抱團熱潮寫下的歷史紀錄（22%）。

美股散戶「逼空」避險基金的跡象，在個股中體現得更為明顯。以美國二手車電商平台 Carvana 為例，其被華爾街機構大舉做空。IHS Markit 的數據顯示，機構持有 Carvana 的空頭部位，占流通股的比重一度接近 60%，是羅素 1000 指數所有成份股中被放空比率最高的個股。

今年以來，美股散戶投資人瘋狂買入 Carvana，帶動今年來 Carvana 股價飆漲逾 200%，成為羅素 1000 指數中漲幅最大的成份股。

由此可見，美國散戶正試圖「抱團」逼空華爾街機構。目前，Carvana 有超過 26.6 萬份看漲合約易手，為歷來次高。

值得注意的是，Carvana 的基本面並未發生任何改變，甚至正面臨巨額負債危機，已瀕臨破產邊緣。其財報顯示，去年第 3 季虧損金額達 5.08 億美元。分析師預料，Carvana 若無資金挹注，最快今年第 1 季耗盡現金。

另外，昔日美國散戶交易寵兒 AMC(AMC-US) ，今年來股價漲幅已超過 50%，目前該公司的空頭持股比重達 29%；傢俱和家居用品電子商務供應商 Wayfair(W-US) ，今年來漲幅也超過 104%。