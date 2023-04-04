不滿裁員 谷歌倫敦員工進行罷工

在裁員糾紛發生後，數百名谷歌 (GOOGL-US) 英國員工周二 (4 日) 在該公司倫敦辦事處舉行罷工。

今年 1 月，谷歌母公司 Alphabet 宣布將在全球裁員 12000 名員工，相當於其全球員工總數的 6%。

根據追踪裁員網站 Layoffs.fyi 表示，這是美國企業界、尤其是科技業一波裁員浪潮之中的最新一起。自年初以來，科技業已裁員超過 29 萬人。

擁有數百名谷歌英國員工的工會 Unite 表示，該公司忽視了員工提出的擔憂。

Unite 地區主管惠利 (Matt Whaley) 說，「我們的成員很清楚：谷歌需要聽進自己『不作惡事』的建議。」「他們和 Unite 不會退縮，直到谷歌允許員工充分代表工會，適當地參與協商過程，並以應得的尊重和尊嚴對待員工。」

根據當地雇用法規，谷歌的高級管理階層一直在歐洲許多地方進行裁員談判。

該公司瑞士蘇黎世辦事處的員工上月也舉行了類似的罷工，員工代表聲稱谷歌拒絕了減少裁員的提議。

谷歌發言人說，「正如 1 月 20 日所說，我們做出了艱難的決定，在全球裁員約 12000 人。我們知道這對我們的員工來說是一個非常具有挑戰性的時期。」「在英國，我們一直經由多次會議建設性地參與和傾聽我們的員工，並努力讓他們清楚並儘快分享更新，以遵守所有英國流程和法律要求。」

谷歌在英國擁有 5000 多名員工。