投資人重心重新回到經濟展望 美債殖利率走升

投資人評估美國經濟和 Fed 政策決定可能出現的情況，美國國債殖利率周二 (28 日) 攀升。

美東時間上午 6 點 09 分，10 年期美國國債殖利率上漲 2.5 個基點報 3.553%。2 年期美國國債殖利率上漲 4.5 個基點至 4.01%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點，

隨著對整體銀行業危機的擔憂有所緩解，投資人重新評估了經濟前景。

Fed 理事巴爾 (Michael Barr) 周一 (27 日) 發表了有關銀行業動盪的評論，他將在周二和周三 (29 日) 向兩個國會小組提交這些評論。在評論中，巴爾將矽谷銀行的失敗稱為「管理不善的教科書案例」，並指出 Fed 將調查其圍繞風險測試和評估的流程。

Fed 官員表示，在上周決定升息 25 個基點之前考慮過市場動盪，並暗示可能很快會暫停升息。然而，Fed 主席鮑爾表示，Fed 與通膨的鬥爭尚未結束。

升息一直是 Fed 用來為經濟降溫和緩解通膨壓力的主要政策工具之一。許多投資人一直擔心升息的步伐和維持高利率的時間，可能會拖累美國經濟陷入衰退。

預計本周 Fed 官員將就經濟狀況和政策計劃給出新的暗示。周五 (31 日) 則將發布最新的個人消費支出 (PCE) 物價指數。