美國銀行業存款續減但降幅收斂 小型銀行狀況趨穩

本月稍早矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 相繼倒閉使金融體系陷入動盪後，美國銀行業總存款持續大幅下滑，但降幅小於前一周，且有跡象顯示小型銀行存款已趨於穩定。

聯準會 (Fed) 數據顯示，截至 3 月 22 日的一周內，美國的商業銀行總存款減少 1257 億美元，為連續第九周下滑，但小於矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉後首周的 1745 億美元。

其中，小型銀行存款自前一周的 5.381 兆美元小幅升至 5.386 兆美元，全美資產規模最大的 25 家銀行，存款則從前一周的 10.74 兆美元下滑至 10.65 兆美元，在美國經營業務的外商銀行，是拖累大型銀行存款下滑的原因。

另外，因商業和工業貸款減少，整體貸款額減少了 204 億美元，降幅為 2021 年 6 月以來最大，但住宅、商業房產以及消費貸款則較前一周增加。

按銀行規模來看，大型銀行貸款較前一周下滑，小型銀行貸款上升。

Bloomberg Economics 經濟學家 Stuart Paul 表示：「銀行系統又有大量資金流出，這可能反映企業財資部門對高收益貨幣市場基金的偏好，而不是對區域銀行可能倒閉感到擔憂。銀行體系的脆弱性似乎已獲得抑制，但我們仍預估未來信貸條件將持續收緊。」

這份名為 H.8 的報告是由聯準會所發布，涵蓋矽谷銀行倒閉後兩周的數據，至於後續引發的一系列風波，以及中小型銀行存款外流的全面影響，還需要時間去評估。