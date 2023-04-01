美股重點新聞摘要2023年04月01日

回擊美國 中國對美光產品發起網路安全審查

美國聯合盟友強力圍堵中國半導體發展之際，中國網信辦周五（31 日）公告對美國半導體大廠美光（Micron）在中國銷售的產品啟動網路安全審查。閱讀全文...

西方國家首例！義大利以隱私疑慮為由暫時禁用 ChatGPT

義大利數據監管當局周五 (31 日) 宣布暫時封鎖由 OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT，同時對 OpenAI 收集用戶數據的行為展開調查，成為第一個禁用 ChatGPT 的西方國家。閱讀全文...

華為去年獲利大減近 7 成 孟晚舟：經營壓力大 業績符合預期

中國科技巨擘華為周五（31 日）公布財報，2022 年營收僅增 0.9%，但淨利潤大減 68.7%，創歷史新低。華為財務長孟晚舟表示，主要是整體利潤下滑以及加大研發，總體經營業績「符合預期」。閱讀全文...

美 3 月密大消費者信心指數終值下滑 但短期通膨預期創 2021 年來新低

美國密西根大學周五（31 日）公布數據顯示，3 月消費者信心指數終值降至 62，低於市場預期的 63.3，也不及初值 63.4，較 2 月的 67 明顯回落，為 4 個月來首降。不過短期通膨預期降至 3.6%，創 2021 年以來新低。閱讀全文...