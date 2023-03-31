投行分析師：蘋果應收購迪士尼 市值有望藉此增加 6310 億美元

投資銀行 Needham & Company 分析師 Laura Martin 週四 (30 日) 在一份報告中表示，蘋果 (AAPL-US) 應該收購迪士尼 (DIS-US)，以藉此發展串流媒體業務，並相信收購將可使蘋果市值增加 25%，換算約為 6310 億美元。

報告中認為，蘋果若是收購迪士尼，蘋果市值將增加 25%，根據目前市值計算約為 6310 億美元。「我們相信，它們在一起比各自獨立更有價值。」Martin 說。

Martin 說道，舉例來說，蘋果全球用戶人數達到 12.5 億人，而這些人擁有超過 20 億台活躍的蘋果設備，平均每天使用 4 小時。而蘋果一直專注於從用戶上獲利，並在過去幾年推出了各種訂閱服務，包括 Apple Music、Apple TV+、Arcade、Fitness+ 和 Apple News 等。

Martin 指出，這些附加的商品和營銷策略降低了進入蘋果生態系統的壁壘，也提高了退出壁壘。若該公司將 Disney+ 及其龐大的內容庫添加到蘋果的生態系統中，將更容易吸引新客戶，並進一步提高退出蘋果生態系統的壁壘。

報告中稱，2 家公司都擁有狂熱的「超級鐵粉」，也擁有定價權、品牌至上的企業決策，以及全球營運規模和富裕的消費者群體。「這意味著，如果將 2 家公司放在一起，這些關鍵資產和價值驅動因素將變得更強大，並且不會被稀釋。」Martin 說道。

這不是市場人士第一次認為迪士尼和蘋果之間的合併是可行的，因為 2 家公司互動良好。迪士尼於 2006 年曾以 74 億美元向蘋果收購了皮克斯 (Pixar)，迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 與已故蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 也是關係密切。Iger 以前甚至曾表示，如果 Jobs 沒有在 2011 年去世，2 家公司可能已經合併了。

不過，在艾格去去年底回到迪士尼後，他否決了將迪士尼出售給蘋果的想法。而且蘋果通常不傾向進行大型交易，蘋果有史以來最大的一筆交易是 2014 年以 30 億美元收購 Beats，而迪士尼目前的市值約為 1800 億美元，

儘管如此，馬丁認為蘋果仍需要認真對待串媒體業務，以將更多客戶帶入其生態系統，而在迪士尼的幫助下，蘋果有可以做到這一點。