WSJ：馬雲在海外安排阿里巴巴分拆計畫 仍具影響力

知情人士透露，中國商界大咖馬雲在海外安排把整個阿里巴巴集團 (09988-HK) 分拆成六個業務集團的計畫，與高層通話，凸顯出他對阿里巴巴仍具影響力。

據《華爾日報》報導，消息人士說，儘管馬雲在 2019 年就不再擔任阿里巴巴董事局主席，但他仍是該公司一位具有影響力的人物，並積極參與決策。知情人士表示，馬雲在最近幾個月與阿里巴巴高層通話，包括現任董事會主席兼執行長張勇，敦促他們分拆公司，稱此舉將使阿里巴巴在中國日益飽和的市場中更加靈活，也更有競爭力。

馬雲周一（27 日）突然現身杭州，這是他雲遊海外近一年來首次返回中國。隔天阿里巴巴就宣布將把整個集團分拆為六個業務集團，且每個集團都會自己的執行長和董事會，並能尋求掛牌上市。

消息人士透露，周遊世界的馬雲，曾於上周前往香港，原本計劃本周初飛往日本。目前外界尚不清楚是什麼原因改變了馬雲的行程，而他返回中國也引發外界議論他是否與北京達成某種協議。

美國智庫亞洲協會政策研究所中國分析中心共同創始人錢景（音譯）說，馬雲是一名交易高手，可以幫助北京在科技爭霸戰中實現目標，「別忘了，馬雲的名氣，來自於他調動資源推動創新和擊敗外國競爭對手的能力」。

知情人士說，在馬雲重返中國前，最近幾個月中共一直派中共和商界大咖伸出橄欖枝。消息人士表示，這些重量級人物向馬雲傳遞一個信號：現在是他回國為中國經濟發展做出貢獻的時候了。

知情人士透露，去年 11 月中共「二十大」閉幕後，中共開始請求馬雲回國。到了今年 3 月，國務院總理李強也在首場總理記者會上表示，社會上出現一些對民營經濟發展的不正確言論，導致一些企業家心存憂慮。他說，黨中央發展民營經濟的方針政策一直十分明確，中共「二十大」與中央經濟工作會議都曾強調民營經濟的重要性，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。

此前馬雲人不在中國，但他的一舉一動仍登上頭條新聞。他雲遊四方，仍然給中國的商業環境蒙上一層陰影，他的財富也被視為北京對民營企業態度的晴雨表。