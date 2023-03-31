英國3月房價年減3.1% 創2009年以來最大降幅

英國大型抵押貸款機構表示，在利率飆升增加借貸成本後，英國房價以 2009 年以來的最大年度速度下跌。

英國房屋抵押貸款協會 (Nationwide Building Society) 周五 (31 日) 指出，3 月份平均房價較上年同期下降 3.1%，降幅高於經濟學家預期的 2.2%。價格較 8 月份的峰值下跌了 4.6%，均價達到 257122 英鎊 (約 318320 美元)。

這也是英國房價連續第 7 個月月率下跌，僅 3 月份就下跌了 0.8%，跌幅是經濟學家預期的兩倍多。

這些數據進一步證明，英國央行的升息舉動，正造成房市放緩，原本在新冠疫情期間，市場仍保持活躍，但為了控制通膨，英國央行採取了一系列措施，將關鍵利率從 2021 年底的接近零提高到 4.25%。

Nationwide 首席經濟學家 Robert Gardner 表示，由於消費者信心依然疲軟，家庭預算仍面臨高通膨的壓力，市場短期內很難重獲動能。住房負擔能力也依然緊張，抵押貸款利率仍遠高於去年此時的低點。

經濟學家表示，在英國央行完成 30 年來最快的緊縮周期之前，房價可能會進一步下跌。

Pantheon Macroeconomics 經濟學家 Gabriella Dickens 認為，除非抵押貸款利率或房價進一步大幅下跌，否則需求不會恢復。然而，短期內房貸利率進一步下降的可能性很小，因為目前距離利率見頂還有幾個月的時間。