英國2月通膨意外升至10.4% 推動英鎊走高

英國通膨意外上升，隨著餐飲零售行業紛紛漲價，英國通膨率連續六個月徘徊在兩位數。

英國國家統計局周三 (22 日) 公布，2 月份消費者價格指數 (CPI) 年增 10.4%，為 4 個月來增速提高，此一數值遠高於預期，經濟學家預期為上漲 9.9%，前值為漲 10.1%。

在高通膨推升之下，英鎊兌美元漲勢擴大，至台北時間下午 16:39，暫報 1.2277，漲幅逾 0.4%。

英國央行定於周四宣布是否連續第 11 次升息，由於最近全球銀行業的動盪，投資者對它是否會暫停其借貸成本的上升持不同意見。

Quilter Cheviot 固定利率研究主管 Richard Carter 表示，考慮到最近的市場走勢，這讓英國央行處於極其困難的境地，但不足以因此停止升息。

利率期貨顯示，英國央行升息至少 25 個基點的可能性為 100%，高於周二晚些時候略高於 50% 的可能性。

英國國家統計局表示，酒吧和餐館一月的飲料促銷活動結束，是上個月推高通膨的最大因素，但沙拉食品短缺也發揮一定作用。

英國國家統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 指出，食品和非酒精飲料價格上漲至 45 年來最高，其中一些沙拉和蔬菜價格上漲，因為歐洲部分地區的高能源成本和惡劣天氣導致短缺。