英國人愛喝咖啡 星巴克今年將新開100家新門市

星巴克 (SBUX-US) 今年將在英國開設 100 家新咖啡店，因為雖然經濟前景黯淡，但該國對香草拿鐵、冰鎮濃縮咖啡和香蕉焦糖鬆餅的胃口仍在增加。

星巴克周一 (6 日) 表示，隨著購物者和員工在新冠疫情後重返市中心和辦公室，以及該集團開闢了新的「得來速」，其英國銷售額去年成長了 37%，超過疫情前水平。

星巴克表示，今年將在英國投資約 3000 萬英鎊，用於資助開設新店和翻新現有的 1000 多家商店。

星巴克歐洲、中東和非洲業務總裁馬爾 (Duncan Moir) 發表聲明表示，星巴克預計「成長動能」將會持續，但他對宏觀經濟環境持謹慎態度。

根據英格蘭銀行的預測，由於家庭和企業正在應對去年能源價格飆升的後遺症，英國正走向一場持續超過一年的輕微但相當長的衰退。

星巴克表示，去年受到通貨膨脹的影響，咖啡、牛奶和包裝的價格都上漲了。

星巴克表示，新設店面將包括更多小型店和得來速店。

去年，該連鎖店提高了其英國門店員工的薪酬。

咖啡店正在努力留住咖啡師。Costa Coffee 周一效仿競爭對手 Pret A Manger，在一年內第三次提高其英國門市員工的薪酬。

星巴克於 1998 年首次在英國開業，截至 2022 年 10 月 2 日的 12 個月內，英國營收為 4.493 億英鎊，並表示將在新興市場再開設 300 家新店。