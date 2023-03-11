英國央行計劃提出聲請 將矽谷銀行分公司納入破產程序

在美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 宣布接管矽谷銀行母公司 SVB 金融集團 (SIVB-US) 後，英國央行 (BOE) 計劃向法院提出聲請，將 SVB 的英國分公司 (SVB UK) 列入破產程序。

英國央行透過聲明表示：「SVB 分公司在英國的業務有限，沒有支持金融體系的關鍵職能。在此期間，該公司將停止向客戶支付款項或接受存款。」

英國央行表示，符合條件的儲戶將由英國的存款保險基金，也就是金融服務補償計畫 (FSCS)，支付最高 8.5 萬英鎊的受保額，共同帳戶的受保額上限為 17 萬英鎊，其他資產和負債將由銀行清算人管理，追回的資金則會分配給債權人。

根據《金融時報》(FT) 周五稍早報導，SVB 分公司已透過央行貼現窗口，向英國央行尋求 18 億英鎊的流動性。

銀行倒閉在英國相當少見，自 2009 年來，只有兩家銀行通過英國央行的破產決議程序。

SVB 周三 (8 日) 稍晚宣布啟動售股，計劃籌集 22.5 億美元資金，來彌補出售手中債券投資組合所導致的虧損，消息拖累該股周四 (9 日) 暴跌 60%，並波及歐美銀行業。根據路透計算，過去兩天來，美國銀行股市值蒸發逾千億美元，歐洲銀行股市值也損失約 500 億美元。