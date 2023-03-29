美國銀行業動盪推升房貸需求 但恐怕維持不了多久

事實證明，銀行系統的壓力有利於美國房貸市場。由於投資人躲在相對安全的債券市場，殖利率上周進一步走低，房貸利率緊隨其後。

因此，根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，房貸需求較前周成長 2.9%。然而，一連串的回升可能是短暫的，因為利率現在再次走高。

上周符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.48% 降至 6.45%。自備首付 20% 的款點數由 0.66 降至 0.62。一年前同周的利率為 4.8%。

本周房貸再融資申請增加 5%，但同比仍下降 61%。如今絕大多數屋主的房貸利率遠低於現今的利率，使他們沒有再融資的動力。那些想要資金周轉的人大多選擇二次貸款，而不是放棄他們在現金再融資中的利率。

本周購屋房貸申請增加 2%，但較一年前同周下降 35%。買家在傳統上繁忙的春季重返市場，但發現可供出售的物件很少。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示，「全美許多地區的房價增幅明顯放緩，這有助於提高買家的購買力。」「雖然 30 年期固定利率仍較一年前高出 1.65 個百分點，但購屋族做出回應，導致購屋房貸申請連續第 4 周增加。」

然而，根據《Mortgage News Daily》的另一項調查，房貸利率從本周開始上漲超過 20 個基點。由於本周不再有銀行倒閉的消息，也沒有影響投資人的主要經濟數據，利率可能會回到銀行問題爆發前的較高水準。