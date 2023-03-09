〈台驊展望〉顏益財看海運今年「驚濤駭浪」 長約價會低很多

貨攬業者台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (9) 日對今 (2023) 年海運後市解讀，運價看起來仍會低檔震盪，雖第三季有望谷底反彈，但全年航運市場是「驚濤駭浪、充滿挑戰」，長約價一定是比去年低很多。

顏益財不諱言，由於全球通膨問題尚未解決，而中國出口動能成長需要 1 個季度甚至 2 個季度才會看到，因此，預料上半年將持續處在去庫存市況，第三季海運傳統旺季才有望見到觸底反彈。

不過，顏益財認為，過去二年船公司「賺滿滿」，財務狀況良好，即便今年是驚滔駭浪年，前景仍不明朗，還是可持盈保泰。

顏益財直指，今年長約價一定是比去年低很多，目前運價已達損平點，所幸，中小船公司退出市場，加上新環保法規上路，運價要再跌的空間也有限。

顏益財預料，下半年全球經濟重返成長軌道並提升國際運輸需求可期，首先要關注的就是 5 月開始的美國線新合約價格，將會決定航運市場下半年營運走向，現階段船公司的態度傾向不讓步，希望將運價談判在成本以上。

而市場最擔心運力過剩問題，受限於全球節能減碳新規範將舊船淘汰，抑或退租船舶，抵銷部分運力供給增加壓力，台驊估計運價下行幅度有限，加上美國港口工人罷工問題和境內運輸環境仍未改善，旺季時仍會造成壅塞，預計第三季運價有反彈契機。

台驊預料，全年業績將呈現先蹲後跳。

另外，台驊擬透過子公司上海台驊貨代於上海自貿區設立 100% 全資子公司，並透過新設子公司向母公司收購子公司 T.H.I. Singapore PTE.LTD. 全數股權，於人民幣 5 億元額度內進行增資，藉此整合和拓展國際市場業務。