華通敲定赴泰國擴產 預計取得亞洲工業園區5.4萬坪土地

PCB 廠陸續敲定赴泰國投資建廠案，華通 (2313-TW) 泰國子公司預計 4 月中旬完成設立，華通今 (31) 日公告指出，公司目前評估建廠用地作業完成，已由董事會同意授權董事長代表以不大於 120Rai(5.4 萬坪)、總價不高於泰銖 11 億 640 萬 (新台幣 9.85 億元) 洽談後續購地設廠事宜。

據指出，華通在泰國的設廠選地在距離曼谷機場 25 公里的亞洲工業園區內，目前規劃於取得建廠土地後，在今年底完成建廠土木工程，後續投資金額及產能規劃規劃仍待進一步敲定。

近期台虹 (8039-TW)、定穎 (3715-TW) 、聯茂 (6213-TW) 及滬士電相繼敲定赴泰國投資建廠案，華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW)、欣興 (3037-TW) 及台燿 (6274-TW) 等 PCB 大廠也紛紛提出赴東南投資新規劃，也鎖定泰國，業界解讀，台 PCB 產業因疫情而按下的南向投資「暫停鍵」已經解除，將配合客戶需求加速行動。

台 PCB 廠目前已有包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 、精成科 (6191-TW) 及泰鼎 - KY (4927-TW) 等，已分別在泰國及馬來西亞境內具備 PCB 產能。

精成科目前在馬來西亞擁有 25 萬平方呎的 PCB 產能，及 3 條 SMT 線，目前已在當地取得約 6000 坪的新建廠用地，預計在馬國投資興建月產能 30 萬呎新廠，規劃明年第四季或 2024 年第一季裝機，主要服務日本車廠客戶及馬國當地廠商需求；至於現有的 3 條 SMT 線也將視需求進行擴充。

精成科目前廠區涵蓋台灣、日本、馬來西亞及中國大陸的重慶、江蘇昆山、廣東黃江等地，其中昆山廠已擴充完畢。

選擇越南進行投資設廠的 PCB 廠，則爲全球最大的光電板廠志超 (8213-TW)，志超選擇北越河南省投資 1000 萬美元建廠，預計今年完成建廠，規劃生產包括 NB 板及光電板，2024 年開出新產能。這也是志超在台灣桃園、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧之外的新投資。