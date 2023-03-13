今年海運業很不妙？萬海Q4驚見虧損 配息率僅15% 將發債籌資

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (13) 日公布去年財報，稅後純益 930.72 億元，年減 9.94%，每股純益 (EPS)33.17 元，低於前一年度 42.35 元，其中，第四季更驚見虧損近 4000 萬元；而董事會通過每股僅配息 5 元，不僅低於前一年股息共 12 元，配息率也僅 15%，更將發行總額不超過新台幣 100 億元的無擔保公司債，從單季轉虧損、配息低和發債等跡象顯示，有意備妥銀彈因應今年高度不確定的海運後市。

以今日收盤價 80.5 元計算，萬海仍給出 6.2% 的現金殖利率。

不過，日前陽明 (2609-TW) 公布去年每股大賺 51.71 元，再創新高，將配發每股現金股利 20 元，配息率 38.67%，已令不少小股民認為不夠多，這次萬海公告配息率甚至僅 15%，且第四季驚見虧損近 4000 萬元，恐將再引發另一波議論。

萬海董事會也同步決議，發行無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣 100 億元，藉此償還借款強化財務結構。

法人認為，萬海即便這次配出現金股利共 140 億元，這二年還是賺進不少獲利可支撐公司體質，發債應是希望備足更多銀彈來因應後市變化。

萬海日前公告前 2 月合併營收 168.07 億元，年減 70%，不過，萬海強調，客戶出口提櫃量已逐漸回復正常水準，預期市場將逐漸回溫。

台驊 (2636-TW) 董事長顏益財日前判斷，海運業者應該是相對保守看待海運後市，因而想多保留一些現金，儘管今年是海運市場驚滔駭浪一年，但過去二年海運業賺飽飽，仍可望持盈保泰，驚滔駭浪後將船過水無痕。