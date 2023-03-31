美股重點新聞摘要2023年03月31日

今日操盤前瞻
日本 3 月東京 CPI
歐元區 3 月 CPI
中國 3 月官方製造業 PMI
美國 2 月 PCE 物價指數、個人支出 / 收入
白宮呼籲對中型銀行加強監管 提高壓力測試頻率、流動性要求
本月稍早兩家區域銀行倒閉引發市場動盪後，拜登政府周四 (30 日) 呼籲對中型銀行實施更嚴厲的監管規定，包含增加接受壓力測試的頻率、提高流動性要求等。閱讀全文...
Fed 兩官員：通膨仍過高須升息應對 銀行業動盪減輕央行進一步升息壓力
美國聯準會（Fed）兩名官員周四（30 日）發表談話表示，通膨仍然過高且可能需要比預期更長的時間才有望回落，因此仍需繼續升息應對，不過近期銀行業動盪帶給銀行業的壓力，可能減輕央行進一步升息的重擔。閱讀全文...
傳特斯拉找白宮磋商 盼與中國寧德時代在美設電池廠
彭博引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 希望仿效福特，與中國電動車電池大廠寧德時代 (300750-CN) 一同在美國興建電池廠，目前正為此一可能存在爭議的交易和白宮磋商當中。閱讀全文...
元宇宙退燒？Meta、迪士尼、微軟砍相關計畫和職缺
華爾街日報 (WSJ) 報導，不到兩年前還很火熱的元宇宙，現在正面臨艱難現實的考驗，從 Meta、迪士尼 (Disney) 到微軟，最近紛紛裁減以元宇宙為主的職缺，一些元宇宙的發展計畫也遭到結束。閱讀全文...