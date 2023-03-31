〈紐約匯市〉DXY回落 德通膨數據提振下 歐元攀至一周高位

隨著市場對銀行業的擔憂情緒消退，美元兌大多數主要貨幣周四 (30 日) 走貶，德國公布最新通膨數據後，對美歐利差縮小的預期帶動歐元揚升至一周高位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.44%，至 102.19。

美國公布上周初領失業金人數增加 7000 人，高於市場預期，目前尚無跡象顯示信貸條件收緊對美國勞動力市場產生實質影響。

隨著能源價格下滑，德國 3 月通膨率顯著放緩，但仍高於市場預期，增加了歐洲央行 (ECB) 進一步收緊貨幣政策的壓力。不過，西班牙 3 月通膨創下 1 年多來最小年增幅，且低於分析師預估。

歐洲央行此前已明確表示，未來的升息將取決於經濟數據。為了抑制通膨，自去年 7 月以來，ECB 已將存款利率調升 350 個基點至 3%。

Fed 上周一如市場預期升息 1 碼，但考量到銀行業出現動盪，Fed 對於前景抱持謹慎態度。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，歐洲央行和聯準會之間出現分歧，這將打壓美元。通膨數據顯示歐洲央行還有很多工作要做，這可能縮小 ECB 和 Fed 的利率差距。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，去年支撐美元走強的基礎，即 Fed 積極收緊政策和充滿韌性的美國經濟，不太可能繼續為美元帶來支持。他建議增加對澳元、日元和瑞士法郎等 G10 貨幣的曝險。

歐元揚升近 0.6% 至 1.0905 美元，為一周以來最高。自去年貶值 5.7% 後，歐元兌美元今年迄今已升近 2%。

美銀全球研究部門策略師表示，歐元在去年多數時間受到完美風暴打擊，如今情況已經好很多，但也警告，市場太早消化 Fed 提前降息的預期，短期內重定價可能對歐元兌美元形成壓力。

英鎊漲 0.58% 至 1.2384 美元，是 2 月 2 日以來最高。在整體通膨未見緩和的情況下，英鎊本月有望漲約 3%，創去年 11 月以來最佳月度表現。

其他主要貨幣方面，澳幣升逾 0.3% 至 0.6706 美元，紐元勁揚逾 0.6% 至 0.6259 美元，加元也漲近 0.3%，至 1.3524 加元兌 1 美元。

比特幣盤中一度升至近一周高點，報 29,170 美元，漲勢收斂後由升轉跌，截稿前跌逾 0.8% 至 28,133 美元。因投資人擔心最大加密貨幣交易所幣安和執行長周長鵬遭美國監管機構起訴，加密貨幣近期備受壓力。

截至台灣時間周五 (31 日) 約 6:00 價格: