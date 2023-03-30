前一年才創歷史新高 華爾街證券業員工獎金2022年大減26%

根據紐約州審計長迪納波利 (Thomas DiNapoli) 周四 (30 日) 發布的報告，華爾街的獎金從 2021 年的創紀錄水準大減 26%，2022 全年平均為 17 萬 6700 美元。

在經歷過 2021 年的大發利市後，去年經濟環境惡化和交易市場停滯不前，給銀行獲利帶來了沉重壓力。

迪納波利說：「下降 26% 後使得平均獎金更接近於疫情前金融員工的水準。」

在從 12 月到 3 月的傳統獎金季中，紐約市證券業員工的 2022 年獎金總額縮水 21% 至 337 億美元，遠低於去年創下的 427 億美元紀錄。這是自經濟大衰退以來的最大降幅。

2022 年全紐約市證券從業人員較就業高峰期的 2000 年減少 5.1%。迪納波利估計，該市每 11 個工作崗位中就有 1 個直接或間接與證券業相關。

2022 年，全市證券業從業人員約 19.08 萬人，為 20 多年來的最高水平。

迪納波利預計，與前一年相比，紐約市證券業 2022 年的獎金可能會減少州所得稅收入 4.57 億美元和紐約市收入 2.08 億美元。

2022 年，由於 Fed 大幅升息、通貨膨脹和俄羅斯入侵烏克蘭引發的地緣政治動盪，導致投資銀行手續費用暴跌，華爾街的稅前獲利較上年下降 56%。

在 2022 財年，證券業占州稅收的 22%，合 229 億美元，占紐約市稅收的 8%，合 54 億美元。

2021 年因 IPO 市場火熱，併購交易費用創歷史新高，獲利飆升。