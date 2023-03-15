SVB倒閉風暴後 華爾街喊這4檔可趁機買進

過去一周矽谷銀行 (SVB) 、Signature Bank 和 Silvergate Bank 接連倒閉，讓美股大震撼，區域銀行股多檔熔斷，整個金融體系健康狀況令人擔憂，但華爾街分析師仍在一些受 SVB 倒閉衝擊的股票中，看到買進機會。

分析師本周看漲 Charles Schwab (SCHW-US) 等遭受重創的金融股，以及在 SVB 存有資金的公司，如 Roku (ROKU-US)。

花旗分析師 Andrew Schmidt 周一 (13 日) 對 Bill Holdings (BILL-US) 股票重申買進評級，該公司專為企業打造金融自動化軟體。但 Andrew Schmidt 以拋售壓力為由，將其股票目標價自 131 美元調降至 108 美元。

Bill 上周六表示，在 SVB 約存有 6.7 億美元，但其現有現金足以應對營運資金和其他要求。

Schmidt 認為，Bill 是 B2B 商業數位化領域少見業者，應可推動長期商機。此外，儘管得支付一些過度成本，但 Bill 最終也可拿回所有存款。Bill 上周五狂跌 15% 後，周一大漲 8%，周二也收高。

Roku 是另一家將資金存在 SVB 的公司。截至 3 月 10 日，Roku 約莫 26% 現金和等價現金存放在 SVB，但 Roku 稱公司現有足夠的現金來滿足各種支出和資本需求。

Wedbush 分析師 Alicia Reese 周一重申對 Roku 股票「優於大盤」的評級，且強調 Roku 新發展如直播電視的更新、與百思買簽訂高階 Roku TV 獨家店內供應的合作關係，這些「短期內可推動足夠多的用戶成長」，令 Roku 避開外界紛擾。Roku 周二大漲 3.64%。

分析師認為，先前跟著產業走跌的金融股也可能回漲。

花旗分析師 Christopher Allen 和 Alessandro Balbo 將嘉信理財 (Charles Schwab) 股票評級自「續抱」調升至「買進」，該股過去兩個交易日受 SVB 倒閉拖累而大跌 22%。根據 FactSet，該股周一股價已較平均歷史本益比折價 45%。

嘉信理財 (SCHW-US) 周二漲逾 9%，雖然花旗將該股目標價從 83 美元下調至 75 美元，但仍較周二每股約莫 57 美元的水準隱含漲幅 32%。

Prosperity Bancshares(PB-US) 是周一遭受重創的地區銀行股之一。 然而 D.A. Davidson 分析師 Peter Winter 同日以資產負債表強勁為由，將該德州地區銀行評級自「續抱」調升至「買進」。該股經過上周五大跌 4.5%、周一下跌 3% 後，周二已回升。