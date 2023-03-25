SEC對Coinbase發Well通知 華爾街忙降評 但周五股價仍收高

由於加密貨幣交易平台 Coinbase Global (COIN-US) 恐將面臨美國監管單位的證券指控，分析師對其看法轉悲，但卻未能阻止該股周五 (24 日) 上漲。

Coinbase 周五上漲 2.31%，收每股 67.83 美元。然而，該股過去 5 周卻跌逾 12%。

Coinbase 因美國證券交易委員會 (SEC) 的擔憂而被降級為表現不佳。 股價仍在上漲。

由於加密貨幣交易平台 Coinbase Global (COIN-US) 恐將面臨美國監管單位的證券指數控制，分析師對其看法轉悲。

Coinbase 周三披露，收到來自 SEC 的韋爾斯通知 (Wells notice)，意味著 SEC 已決定對其以涉嫌違反證券法為由，採取執法行動。

Coinbase 認為 SEC 此舉針對其核心交易業務，以及計息服務、機構交易解決方案和託管業務。

SEC 向 Coinbase 採取執法行動，恐衝擊整個加密產業。SEC 堅持認為，許多加密貨幣都是證券，應該受到監管。

Coinbase 和 SEC 之間的法律戰可能檢驗論證此想法，並最終重塑美國數位資產公司的定位，其影響可能擴及全球。更直接地說，整體情況不利於 Coinbase 股價。

TD Cowen Securities 分析師 Stephen Glagola 和 George Kuhle 報告寫道，在 SEC 對 Coinbase 發出韋爾斯通知後，Coinbase 業務的多個方面似乎越來越受 SEC 採取執法行動的威脅，這預料會衝擊股價，並消除近期正面的催化劑。

Glagola 和 Kuhle 將 Coinbase 的評級從「中立」下調至「表現不佳」，根據 FactSet 調查，這是自 SEC 對該公司發布 Well 通知以來，第二個對該股轉為悲觀的分析師團隊。

Oppenheimer 分析師 Owen Lau 則將其評級自「優於市場表現」降至「符合市場表現」。Coinbase 沒有立即回應置評請求。

TD Cowen 團隊表示，Coinbase 面臨韋爾斯通知，加上監管單位對銀行施加的壓力也令數位資產領域曝險。TD Cowen 團隊認為 SEC 一定會提起訴訟。

Glagola 和 Kuhle 表示，倘若加密資產被視為證券，恐令交易量惡化，重創 Coinbase 收費的交易核心業務。

分析師表示，若 Coinbase 被迫關閉加密貨幣質押服務 (即 STaaS) ，加上穩定幣 USD Coin 因銀行業動盪引起的恐懼情緒而受創，這將對 Coinbase 營收產生實質性衝擊。