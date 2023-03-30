買股不用人擠人 讓法人幫忙抬轎！

2023 年第一季即將結束，永誠資產管理處分享兩個近期蠻重要的投資想法。

(1) 從未來發生機率很高的事件出發，去布局相關概念股

大約半個月前，在電價審議會召開之前，市場上的風氣幾乎是確定即將會調漲電價，事後也確實在 4 月平均會漲 11%。從台電去年大虧，還有目前平均電價大幅低於台電發電成本來看，除非原料成本能夠快速降低，或是盡快轉移到成本偏低的發電方式，否則在多次會議都凍漲的情況下，虧損很難降下來。

也因此從電價漲的方向出發，在去年就已經拉抬過一波的儲能概念股，可能就不是最好的布局方向，而位階相對偏低，同樣有機會吸引題材性買盤，生產能源的類股族群就成了不錯的選擇。

符合這兩個條件的當然就是太陽能類股，而太陽能類股也確實在電價審議會那段時間有部分短期拉抬表現，但整體幅度不大；除了獲利結構的問題外還有股性問題，使相關概念股大多時候以題材 / 籌碼面角度操作以外，波段長期佈局可能要很有耐心。

而除了太陽能電池、模組、多晶矽晶片、導電漿等等廠商外，有些非傳統太陽能供應鏈，但其實營運上有蠻大比重都是跟綠能相關的，這也成了另一種值得注意的方向。

可以注意到連接器廠 3023 信邦。信邦在綠能及工業用領域是營運比重最大的兩塊，再來是通訊用，平均來說都佔了 1/4 上下，剩下則

是車用及醫療用的產品，可說是除了有綠能概念外，也同時搭上長期都能有不小關注度的車用領域。

在 3 月底之際，信邦股價再度創波段新高，或許主因與日系外資看好吸引買氣，還有未來在車用、工業用的擴產計畫有較大關係，但無礙從市場可能會有的關注議題，來去提前選擇個股的機會。

(2) 有利多但看起來漲不太動的股票，別太擔心沒有上漲空間

盤面結構會不斷變化，掌握主流以及法人願意進場的方向相當重要。

從近期台股持續走高檔震盪來看，盤既然下不去，主流類股也不可能一直飆，資金自然會輪動持續輪動，而營運爆發力有限，但成長態勢又相對明確的企業，終將會吸引到市場關注，或是法人的資金進場。

信邦也就是這樣的例子。信邦營收表現上相當穩定，近幾年來看幾乎連續創高，收惠美國政策對於太陽能的支持，以及與美國太陽能相關廠商穩定供貨關係，屬於在多國朝向淨零碳排趨勢下的受惠股；雖說營運很穩健，但對照股價來看，若近期股價沒有向上創高，看起來繼續走高檔區間震盪的機率會很大，也因此第 2 點要談的就是在多頭環境還沒改變以前，或許趨勢正確的個股也都適用多頭最好看撐不看壓的角度觀察，即便在整理階段沒有特別的技術面變化，也難保後續會有更多被市場關注的機會。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

-

60 秒心理測驗，測出你的退休模式

▶點擊測驗（https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=7

-

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。