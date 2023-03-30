〈TSIA年會〉台積電資深副總經理侯永清 接任理事長

台灣半導體產業協會 (TSIA) 今(30)日舉辦 2023 年會員大會，會中順利選出第十四屆理監事，並由常務理事推選台積電 (2330-TW) 資深副總經理侯永清為理事長，明 (31) 日起正式上任。

TSIA 會員大會會中順利選出第十四屆理監事，當選理事共 15 席，包括矽品資深副總于有志、世界先進董事長方略、力晶總經理王其國、立錡副總左仲先、南亞科總經理李培瑛、台積電資深副總侯永清、日月光資深副總洪松井、工研院所長張世杰、欣銓副董事長張季明、華邦電總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長盧超群、聯電共同總經理簡山傑、聯發科財務長顧大為。

當選監事共 3 席，包括力成協理徐宏欣、漢民總經理陳溪新、創意總經理戴尚義。

當選理監事隨後召開理監事會議，選舉常務理事 5 席，由侯永清、黃崇仁、盧超群、簡山傑、顧大為當選，並推選由侯永清擔任理事長，並由陳溪新當選監事長。

台灣半導體產業協會成立於 1996 年，第一與第二屆理事長為工研院院長史欽泰，第三與第四屆為台積電董事長張忠謀，第五與第六屆理事長力晶集團總裁黃崇仁，第七與第八屆為台積電太陽能與固態照明董事長蔡力行，第九及第十屆為鈺創董事長盧超群，第十一屆為台積電總裁魏哲家，第十二及第十三屆為劉德音。

