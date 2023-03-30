〈母親節商機〉京站看百貨景氣熱絡 估業績年增4成

百貨業者京站 (2942-TW) 今 (30) 日指出，母親節檔期即將開跑，由於前 2 月業績已年增達 20%，看好在疫情式微、普發 6000 元政策加持下，今年檔期業績年增幅可上看 40%，接近疫前表現，而全年業績則目標成長 10%。

京站母親節檔期─女王購物節自 4 月 6 日開跑，為迎接上半年最大檔，京站台北店春季改裝加新櫃共進 50 家生活雜貨、服飾配件和獨家新型態餐飲，而小碧潭店則進行為期近 4 個月的餐飲櫃位大調整，引進饗賓旗下小福利麻辣鍋、真珠台菜二品牌。

京站指出，百貨未明顯受通膨影響買氣，今年前 2 月幾乎全品項皆成長，其中，餐飲、香氛成長超過 20%，服飾類也成長逾 15%。

對於拓點計畫，京站總經理柯愫吟說明，已跨足竹北龍享廣場的委託管理案，也攜手隆遠集團於桃園藝文特區興建商業大樓，由京站承租 20 年經營零售商場；同時，京站參與高雄火車站站東舊宿舍區都更，將規劃萬坪規模商場。

京站於桃園和高雄的大型新據點，均預計在 2026 年左右開出，屆時營收的貢獻將相當可觀。

而 2026 年前，柯愫吟表示，仍將持續評估相對小型據點的發展計畫，如林口、中台灣等地。

京站女王節看準這波政府普發 6000 元現金帶動的消費熱潮，特別推出卡友加碼抽獎活動「六千送六千！這波最有感」以及萬件 6000 元組合商品，而卡友刷卡搭配滿額贈，最高回饋達 18%。