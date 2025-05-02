〈母親節商機〉刷卡王出招！中信銀攜多家聯名百貨 祭最高13%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 18:38

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中信銀行深耕消金，為國銀中的刷卡王，因應母親節將至，中信銀攜手多家聯名百貨公司推出「寵愛媽咪 聯名獻禮」活動，即日起至今 (2025) 年 5 月 11 日止，持中國信託銀行發行的百貨聯名卡於聯名百貨公司刷卡消費，最高可享 13% 回饋。

母親節檔期向來是百貨公司的重要銷售檔期，中信銀表示，為提供卡友更優質的回饋，特別攜手北部高端精品百貨、中部文青生活風格百貨、南部大型購物中心以及全台大型連鎖百貨，推出多項聯名卡限量尊榮禮遇。

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活動期間於台北 101 全館消費滿新台幣 8000 元即贈 800 元電子抵用券，搭配聯名卡筆筆最高 3% 回饋，等於最高享 13% 回饋，此外，台北 101 今年更推出聯名卡專屬的「LV 天王購物方案」，於台北 101 Louis Vuitton 專櫃消費滿額贈 2000 元電子抵用券，對於品牌粉絲而言是難得的入手機會。

漢神百貨全館滿額享最高限量 3% 商品券與指定櫃點最高 10% 加碼，總計 13% 回饋；南紡購物中心持聯名卡消費且符合條件，單筆滿新台幣 5000 元最高可獲得 600 元抵用券，等同最高可享 12% 回饋。

Mitsui Shopping Park LaLaport(LaLaport) 於母親節檔期享滿額最高 8.3% 回饋，甫開幕的 LaLaport 南港於 5 月 20 日前推出單日滿新臺幣 12000 元贈 1000 中信點，LaLaport 台中同享優惠，活動則至 5 月 18 日止。