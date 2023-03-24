〈母親節商機〉環球購物樂估業績增3成 回到疫前水準

各大百貨將陸續開跑母親節檔期，以衝刺上半年最大零售商機，冠德 (2520-TW) 旗下 Global Mall 環球購物中心首波母親節檔期 3 月 30 日登場，環球購物表示，依目前的熱絡買氣來看，全檔期業績有望年增達 30%、回到疫情前水準，而全年業績估可較去年續增 15%。

環球購物將於 3 月 30 日至 4 月 19 日強打母親節前哨戰─美好購物節，為擴大帶入家庭客群，同步策劃三大特展。

另一方面，據環球購物統計，會員使用點數折抵的消費金額逐年增加，年增近 30%，在此趨勢下，將首波母親節回饋全面再升級，首度推點數、禮券雙回饋最高 18%。

而為深化經營會員服務，環球購物也因應不同點數門檻，規劃兌禮多元主題，包括近期最夯艾絲樂小兔、韓系質感鍋具和彼得兔居家用品。

環球購物指出，隨著母親節檔期將至，中和環球購物中心有近 20 個新櫃陸續登場，包括全國電子、HOLA、丸龜製麵、大師兄銷魂麵舖和 2ndSTREET 等。

對於線上銷售，儘管目前營收占比仍不高，但環球購物中心認為，後疫情時代打破虛實通路界線的消費體驗已成趨勢，仍將積極推動線上線下串聯，因此，於今年的母親節檔期首度推線上線下共同累計的滿額活動。

在各種兌禮、主題策展、櫃位調整和點數高回饋的帶動下，搭配百貨來客熱絡，環球購物中心預期，今年母親節檔期可較去年成長高達 30%，回到疫情前的熱潮。