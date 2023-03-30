盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.6%報47.4元，成交2,444張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.6%，30日09:06報47.4元，成交2,444張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價上漲1.57%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.06%。櫃買指數下跌0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,356 張
  • 外資買賣超：+1,219 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+138 張
  • 融資增減：+122 張
  • 融券增減：-214 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.34%

$12,434

原投組報酬率

+14.66%

$11,466

投組標的成分

  • 40%

    雄獅

    2731

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    眾達-KY

    4977

  • 10%

    台耀

    4746

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞