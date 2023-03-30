盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.6%報47.4元，成交2,444張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.6%，30日09:06報47.4元，成交2,444張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價上漲1.57%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.06%。櫃買指數下跌0.49%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,356 張
- 外資買賣超：+1,219 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+138 張
- 融資增減：+122 張
- 融券增減：-214 張
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+24.34%
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原投組報酬率
+14.66%
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投組標的成分
40%
2731
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20%
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