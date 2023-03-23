盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.12%報45.75元，成交1,318張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.12%，23日09:32報45.75元，成交1,318張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價上漲2.41%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲4.51%。櫃買指數上漲3.05%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-798 張
- 外資買賣超：-703 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-93 張
- 融資增減：-843 張
- 融券增減：-1,392 張
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