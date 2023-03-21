盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.17%報44.7元，成交2,143張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.17%，21日11:19報44.7元，成交2,143張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價下跌2.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.06%。櫃買指數上漲1.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,613 張
  • 外資買賣超：-1,459 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-152 張
  • 融資增減：-719 張
  • 融券增減：-1,610 張

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