盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.17%報44.7元，成交2,143張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.17%，21日11:19報44.7元，成交2,143張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價下跌2.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.06%。櫃買指數上漲1.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,613 張
- 外資買賣超：-1,459 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-152 張
- 融資增減：-719 張
- 融券增減：-1,610 張
最新相關新聞
鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.17%，21日11:19報44.7元，成交2,143張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺創(5351-TW)近5日股價下跌2.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.06%。櫃買指數上漲1.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.94%
$12,894
原投組報酬率
+20.05%
$12,005
投組標的成分
40%
1529
20%
2338
20%
2457
10%
3027
10%