中國郵儲銀行宣布 中移動入股 投資人民幣450億

中國郵儲銀行郵儲銀行 (01658-HK) 周三（29 日）表示，完成 A 股非公開發行，募資約人民幣（下同）450 億元，由中國移動 (600941-CN) 以現金方式全額認購，中國移動將因此躍居郵儲銀行第三大股東。

據《21 世紀經濟報導》報導，郵儲銀行周三表示，完成 A 股非公開發行，發行價格為每股 6.64 元，發行股份數量為 6,777,108,433 股，本次非公開發行募集資金約 450 億元，由中國移動以現金方式全額認購。

郵儲銀行完成發行後，中國移動持有郵儲銀行總股本的比率為 6.83%，成為郵儲銀行第三大股東。

根據中國證監會、銀保監會及上交所的規定，中國移動自取得股權之日起五年內不得轉讓股份。本次發行新增股份已於周二在中國證券登記結算公司上海分公司完成登記托管及限售手續。

郵儲銀行扣除與本次非公開發行直接相關發行費用後，此次募集資金將全數用於補充核心一級資本。去年第 3 季財報顯示，郵儲銀行的核心一級資本充足率為 9.55%，一級資本充足率為 11.53%，資本充足率為 14.10%，均滿足監管機關要求。

市場機構表示，募集資金到位後，對郵儲銀行保持未來業務穩步發展、提高盈利水準和抗風險能力、支持實體經濟發展均具有重要意義。